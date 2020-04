Capilla del Monte: Piden la aparición con vida de Cecilia Basaldúa

Colectivos de mujeres reclamaron la aparición con vida de Cecilia Gisela Basaldúa, la viajera oriunda de Buenos Aires que desapareció sin rastros el pasado 5 de abril en la ciudad de Capilla del Monte. A través de un comunicado que difundieron en las últimas horas, expresaron su profunda preocupación por el caso y exigieron que se garanticen los recursos y mecanismos necesarios para intensificar la búsqueda de la mujer de 35 años de edad.

El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte cuestionó la demora en el inicio del operativo de rastrillaje, asegurando: «La denuncia no fue inmediata dado que el aviso a los familiares se dio 3 días después, por parte del propietario del lugar donde paraba Cecilia. Al momento de la denuncia, la causa fue caratulada como averiguación de paradero y no se activó el protocolo de búsqueda inmediata, por lo que se perdió la actuación urgente en las primeras horas que son fundamentales».

«La búsqueda se inició en el medio del silencio de la cuarentena con un enorme hermetismo hacia la comunidad, que hasta hoy impide saber los avances en la investigación y búsqueda de Cecilia. Tenemos el derecho a una comunicación con perspectiva de género, cuidadosa, empática y sensible y, por sobre toda las cosas, que no esté en manos de los agresores. Sabemos que la comunicación oficial, manejada por una persona imputada por abuso sexual hacia una adolescente de nuestra comunidad, no hace más que confirmarnos la impunidad relativa a los privilegios en el acceso a la información»; agregaron en el comunicado.

«El contexto de recrudecimiento de la violencia machista son condiciones que nos convocan a mujeres, organizaciones y movimientos feministas a levantar la voz por la búsqueda intensiva y la pronta aparición de Cecilia. Miramos con profundo y arraigado dolor la expansión de la violencia de género, los femicidios que día a día arrebatan la vida de las mujeres, por eso no podemos permitirnos minimizar las ausencias, silenciar las búsquedas…Hoy más que nunca cuidamos y velamos por la vida de todas»; completaron.

Cecilia Gisela Basaldúa tiene 35 años y fue vista por última vez el 5 de abril en la localidad punillense de Capilla del Monte. Hoy se reanudó la búsqueda y se ordenaron nuevos rastrillajes aunque con resultados negativos.

La investigación habilitó dos líneas telefónicas para aportar información: Tribunales de Cosquín 03541-452293 (int. 56261 y 56156); Comisaría de Capilla del Monte 03548- 486630, o comunicarse con la dependencia policial o judicial más cercana.