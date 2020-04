Córdoba: Atacó a un enfermero porque temía que lo «contagiara»

Un enfermero que trabaja en la Clínica del Sol fue atacado ayer en un lamentable hecho sucedido en la ciudad de Córdoba. El agresor fue su vecino, quien lo golpeó en el rostro e insultó porque tenía miedo que lo «contagiara» de coronavirus. Ambos habitan una pensión céntrica y el trabajador de la saluda contó: «Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión y me dio una trompada».

La víctima se llama Enrique Caucota, de 46 años de edad, quien anoche regresaba a su domicilio cuando fue interceptado, en la esquina de Alvear y Catamarca, por un vecino enardecido. «Me cruzó, se sacó el barbijo y me agredió verbalmente. Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión. Estaba por responder y me dio una trompada en el rostro, me tiró contra la pared y me siguió pegando»; denunció el enfermero, quien alcanzó a salir corriendo y alertó a efectivos policiales de la situación.

No se trata del primer caso de estas características que suceden en el país y en medio de la epidemia de coronavirus. En La Rioja, vecinos quemaron el auto de una médica que contrajo la enfermedad cuando atendió el primer caso de COVID-19 de la provincia.