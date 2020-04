Presos de Bouwer reclamaron celulares y la Justicia les dijo que no

Córdoba.- El Juzgado de Control N° 9 de la ciudad Córdoba, a cargo de la jueza María Celeste Ferreyra, y la Cámara de Receso Judicial Extraordinario de Córdoba, a cargo de los vocales Marcelo Jaime, Inés Lucero y Martín Bertone, rechazaron sendos habeas corpus en los que solicitaban el uso de teléfonos celulares por parte de internos alojados en el establecimiento penitenciario de Bouwer.



En primer término, el Juzgado de Control n.° 9 analizó las presentaciones del abogado Iván Adolfo Mochkofsky, en representación de dos internos alojados en el Complejo Carcelario n.° 1 de la localidad de Bouwer que solicitaban autorización para comunicarse con sus familiares mediante un teléfono celular.



La magistrada expuso que la petición debía ser analizada en el marco de la especial realidad de la pandemia que provocó la emergencia sanitaria y social por la propagación del virus COVID-19, en el que toda la población ha visto afectada de manera inusitada su vida cotidiana; lo que incluye, entre muchos aspectos, el acercamiento familiar y social, el que ha tenido que ceder frente a la prioridad de proteger la salud de los habitantes.



La jueza estimó que se han tomado las medidas necesarias que permiten garantizar la continuidad en la comunicación de los internos con el exterior, por lo cual, este derecho, a la fecha, se encuentra garantizado. Por último, realizó una recomendación a las áreas pertinentes del Servicio Penitenciario, de efectuar la revisión constante de las medidas adoptadas o por adoptarse conforme a la evolución que presente la situación sanitaria.

A su turno, la Cámara de Receso Judicial Extraordinario de la ciudad Córdoba, por unanimidad, rechazó la presentación efectuada por el abogado Mochkofsky, por cuatro internos alojados en el Complejo Carcelario n° 1 de Bouwer, quienes formulaban idéntica petición a la resolución mencionada anteriormente.

Noticias Relacionadas Divisorias y riesgos digitales en la pandemia actual

El tribunal aseveró que la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que se adopten deben analizarse también teniendo en cuenta las consecuencias que ha traído aparejada su utilización en otros establecimientos penitenciarios de otras provincias argentinas, a los fines de proteger todos los derechos subjetivos en juego.

Al respecto, recordaron que a instancias de un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense, se permitió que los internos de las unidades provinciales bonaerenses tengan autorización para usar teléfonos celulares con el fin de comunicarse con sus familiares, ya que desde que rige la pandemia del coronavirus no reciben visitas, lo cual motivó que la diputada Carolina Píparo denunciara una situación delictiva la cual habría sido llevada a cabo mediante la utilización de un celular dejando de manifiesto que este aspecto debe ser sumamente vigilado por el Estado.

Por ende, la utilización de celulares en poder de los internos, sin control, genera un problema mayor del que podría solucionar, atentando contra la posibilidad de un daño inminente hacia la sociedad, y eventualmente al trato igualitario, en virtud de que no podría acceder toda la población carcelaria, al uso de un celular particular. Por ello, el tribunal concluyó que las medidas adoptadas en el plano estatal e institucional no han provocado menoscabo alguno en los niveles de asistencia que reciben los internos.