Una enfermera denunció que un chofer la agredió en un colectivo

Una enfermera denunció que fue agredida por un chofer de la empresa de transporte urbano ERSA de la ciudad de Córdoba. Todo ocurrió el viernes pasado, pero recién se conoció en las últimas horas y trascendió que el hombre la increpó porque ella llevaba puesto el ambo, evadió varios controles y no permitió que subiese la Policía.

El trabajador de la línea 81 de la prestataria, también se roció el brazo con alcohol porque sostenía que Florencia Maidana (la enfermera) estaba «contaminada». «El chofer me agredió por tener puesto un ambo. Me trató súper mal, evadió controles en Sagrada Familia y Colón y no dejó subir a la policía. Se roció con alcohol etílico el brazo, porque dijo que estaba contaminada»; contó la mujer, quien agregó: «Fui todo el viaje llorando y angustiada».

Pero la situación no quedó allí, el último lunes, la enfermera volvía de trabajar y tomó el mismo colectivo conducido por el mismo chofer, quien le cobró el boleto pese a que los trabajadores de la salud pueden viajar gratis.