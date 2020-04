Carlos Paz: Denunció abuso policial durante un control de cuarentena

Un hombre de 37 años, radicado en la localidad de Icho Cruz, hizo una denuncia en la Fiscalía de Tercer Turno de Carlos Paz y aseguró que fue víctima de un caso de «abuso policial». El hecho se habría registrado el viernes pasado en el marco de los controles que la Policía de la Provincia lleva adelante en el sur de Punilla para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

Según pudo conocerse, Pablo trabaja en una empresa agropecuaria que hace exportación de cereales, circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok con destino a la ciudad de Córdoba y fue interceptado por el personal policial, que lo solicitó que exhibiera la documentación que lo autorizaba a circular por la vía pública. Sin embargo, luego de haber sido autorizado por el uniformado que lo controló a continuar su viaje, fue detenido en la Avenida Cárcano.

El hombre sostuvo que fue controlado nuevamente por los efectivos, quienes le indicaron que se encontraba violando la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio y que el permiso no estaba apto. «Me pusieron contra el móvil para ponerme las esposas, fue todo muy hostil; les mencioné que tenía dinero en la camioneta y que lo pusieran entre mis pertenencias y me dijeron que iba a quedar secuestrado también. Me metieron en el móvil, veía que había mucha gente en el lugar y sacaron fotos, porque luego me las hicieron llegar. En un momento agarré el teléfono porque me llamaban y ahí es cuando uno de ellos me tapa la boca, uno me quita el celular y otro me agarra del cuello apretándome la tráquea hasta asfixiarme. Ahí es cuando me desmayé de la desesperación y cuando recobré la conciencia uno me seguía teniendo y otro me pegaba dentro del móvil»; manifestó Pablo en declaraciones radiales, quien también denunció el faltante de dinero.

En ese sentido, el hombre dijo que trasladaba alrededor de 45 mil pesos en la camioneta y que cuando le devolvieron sus pertenencias, encontró que faltaban alrededor de 22 mil pesos. La abogada Nadia Podsiadlo ratificó que las lesiones fueron constatadas en el Hospital Sayago y que su cliente contaba con el certificado para circular.