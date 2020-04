Relato del dolor: Denuncian una muerte por falta de atención en Córdoba

En medio de la crisis sanitaria desatada por la epidemia de coronavirus y el dengue, contraer cualquier otra enfermedad puede resultar mortal. Y es que todo el sistema provincial se encuentra abocado a la emergencia y cada vez son más los casos de vecinos de la Provincia de Córdoba que denuncian fallecimientos y cuadros de salud que se agravan por falta de atención o diagnósticos errados.

En lo que va de la cuarentena, El Diario reportó una muerte en Villa Giardino, otra en La Falda y otra en Santa María de Punilla que guardan similitudes en cuanto a la falta de respuestas de los hospitales públicos. Ahora, se sumó una nueva víctima en la ciudad de Córdoba, a escasas cuadras del Polo Sanitario.

Natalia Di Marco escribió un relato del horror, al contar como su vecina murió en sus brazos el último domingo porque la ambulancia demoró más de una hora en llegar a su barrio. Impotencia, bronca y dolor se mezclan en un texto desgarrador que difundió en las redes sociales para contar el triste final de Laura (su nombre fue cambiado para preservar su identidad), quien vivía al lado de su casa en barrio Maipú, tenía 27 años y tiene un hijo de 8 años.

Luego que el menor le avisara que su madre estaba tirada en el piso, Natalia llamó a la ambulancia del 107 y les dijo que era una emergencia, que Laura no respiraba y estaba completamente pálida. Sin embargo, los primeros en llegar al lugar fueron policías que no sabían qué hacer ante la situación. «Nos mandan a corroborar», contestó uno de los uniformados. La ambulancia llegó una hora después, cuando no se podía hacer nada más.

Estuvieron intentando reanimarla en el lugar, pero no hubo caso. Cuarenta minutos después, se la llevaron con débiles signos vitales y la internaron en terapia intensiva del Hospital de Urgencias, donde descubrieron que tenía un embarazo ectópico y que se había desagrado por dentro. Finalmente falleció entre la noche y la madrugada del lunes pasado.

Asimismo, se conoció que días antes de haberse descompuesto, Laura había concurrido a un hospital donde la atendió un facultativo y la envió a su casa con un diagnóstico de gastroenteritis.

«Laura y Agus son víctimas del coronavirus. De ese discurso de mierda que hoy pretende instalar que nuestro único problema, o el más importante, es el virus. La muerte encarnada en algo invisible y que, sin embargo, quiere tapar la realidad de que nos sigue matando, por femicidios, por hambre o por abandono de un sistema que hoy sólo quiere que veamos el virus. Les mando un abrazo fuerte, con un dolor hondo, con los ojos, el cuerpo y el alma desbordados de lágrimas de bronca e impotencia. Y un grito atravesado en la garganta, que se resiste a permitir que este sistema de mierda nos arranque la humanidad»; sostuvo en las redes.

En diálogo con El Diario, Natalia destacó: «Lamentablemente, ella falleció pero su caso puso en evidencia la necesidad de rever los protocolos de emergencias y la burocracia que imperan en estos tiempos de emergencia. Casi no hay accidentes en las calles en estos momentos porque se redujo la circulación, es decir que no están colapsadas las ambulancias del 107. Sin embargo y pese a que yo les dije que había una persona tirada en el piso, que casi no respiraba y vomitaba, mandaron a policías a corroborar la situación primero y luego tardaron por lo menos una hora en venir. Eso no puede suceder, pero lamentablemente pasa y nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros».

«Al mismo tiempo, pienso en la construcción del discurso en torno a la prevención que se hace con respecto al coronavirus y me parece preocupante. Hemos perdido la sensibilidad que nos hace humanos, no puede ser que la solución al virus sea aislarnos de todo, debemos permanecer en nuestras casas pero ejercitando la empatía. Si una persona está muriéndose o necesita nuestra ayuda, la solución no es bajar la persiana»; aseguró, en referencia a que ningún otro vecino de la cuadra intervino para ayudar a Laura. «Fue una situación terrible que vivimos y me solidarizo con la familia de Laura»; completó.