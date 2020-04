Suman 197 las víctimas fatales y 4.003 los infectados en Argentina

Pais.- Cinco personas murieron por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas y fueron diagnosticados 111 nuevos casos positivos, con lo que suman 197 los fallecidos y 4.003 los infectados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, en un contexto donde el presidente Alberto Fernández aclaró que "no hubo conflicto" con los gobiernos provinciales que decidieron no habilitar salidas recreativas para zonas de bajo riesgo.

Del total de casos registrados hasta el momento, 905 (22,6%) son importados, 1.725 (43,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 897 (22,4%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, informó el Ministerio de Salud.

Los cinco nuevos fallecimientos son de dos mujeres, una de 81 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 70, en la provincia de Córdoba; y tres hombres, dos de 81 y 68 años, ambos residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y otro de 90, en la provincia de Chaco, por lo que el total de decesos es de 197 desde el inicio de la pandemia en el país .

En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló hoy que "no hubo conflicto" con los gobiernos provinciales que decidieron no habilitar las salidas recreativas para zonas de bajo riesgo y enfatizó que cada evaluación es potestad de las autoridades locales, en el marco del aislamiento social obligatorio que el Gobierno nacional extendió hasta el 10 de mayo próximo para mitigar los efectos del nuevo coronavirus.

"Lo único que tienen (los gobernadores) es vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado; me han acompañado en todas las medidas y son quienes conocen el territorio junto a los intendentes", por lo que "entiendo lo que dicen y los acompaño, no tenemos ninguna diferencia", subrayó hoy Fernández, en una entrevista con radio Con Vos.

La ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe anunciaron el lunes, en un comunicado conjunto, que no permitirán salidas recreativas en la nueva etapa de cuarentena, medida a la que se sumaron Tucumán, Corrientes, Misiones, La Pampa, La Rioja y Santa Cruz.

El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, confirmó hoy la implementación de las salidas con fines recreativos, respetando las cuidados sanitarios y restricciones impuestas por el decreto presidencial que habilitó a los distritos a decidir su implementación.

Fernández también conversó hoy con su par chileno, Sebastián Piñera, sobre el impacto del coronavirus en el cono sur y ambos coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo conjunta y en fortalecer la integración regional para combatir a dos adversarios comunes: "la pandemia y la recesión”, se informó oficialmente.

Durante una comunicación telefónica, ambos mandatarios coincidieron en que el impacto del coronavirus "nos ha dado vuelta la economía a todos" y señalaron que están enfrentando a "los mismos dos adversarios: la pandemia y la recesión".

Asimismo, el Gobierno nacional relanzó hoy una nueva versión de CuidAr, la aplicación que posibilita el autoexamen de síntomas de coronavirus con nuevas herramientas de cuidado y prevención, el permiso de circulación y el contacto a los gobiernos provinciales, cuya primera edición tiene hoy 1.300.000 usuarios y permitió hacer 1.800.000 autoexámenes, se informó oficialmente

A nivel internacional, se presentaba hoy una evolución alentadora de la curva de contagios en los países más castigados por el coronavirus, pero a su vez hay pronósticos de un impacto demoledor de la pandemia sobre la economía y el empleo, sin precedentes en tiempos de paz.

En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, afirmó que el país está llegando al final de la "primera fase" del brote de coronavirus, pero advirtió que aún es temprano para levantar la cuarentena, mientras que el ministro de Finanzas, Rishi Shunak, anunció que el 25 % de las empresas cerraron por la crisis, que se suspendieron más de cuatro millones de puestos de trabajo y no todos se podrán salvar.

En España, el día después a la primera salida de los niños a las calles en el marco de una flexibilización del confinamiento por la pandemia, el gobierno destacó que el comportamiento de los ciudadanos fue mayormente ejemplar, pero advirtió que se reforzará la vigilancia para evitar cualquier abuso.

En tanto en Italia, mientras la flexibilización gradual de la cuarentena generó fuertes críticas de la Iglesia y de sectores del propio oficialismo, se informó que 333 personas murieron en las últimas 24 horas por el coronavirus, con un descenso sostenido de los positivos actuales.

Alemania estableció hoy la obligatoriedad del uso del tapabocas en comercios, transporte público y trenes de larga distancia en 15 de sus 16 estados, con multas de entre 25 y 10.000 euros.

En tanto, en Brasil 338 personas murieron hoy por coronavirus, lo que elevó el número de fallecidos a 4.543 y de infectados a 66.501, mientras que en Amazonas se registró un récord de sepulturas, a la espera de una autorización del gobierno federal para enviar un avión con 2.000 ataúdes y evitar el colapso del sistema funerario de su capital.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha podido domar la pandemia de coronavirus, debido a que la población de su país cumplió al pie de la letra las medidas sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en su sitio web 2.878.196 casos confirmados (85.530 en las últimas 24 horas) y 198.668 fallecimientos (4.982 nuevos).

En tanto, la base de datos en línea de la universidad estadounidense John Hopkins computaba esta noche 3.034.801 casos confirmados y 210.551 decesos. (Télam)