«Mi hermano es inocente, busquen al verdadero culpable»

La familia del joven de 23 años que fue detenido ayer en Capilla del Monte y está acusado de haber violado y asesinado a Cecilia Basaldúa, defendió su inocencia y aseguró que es un «perejil» a quien buscan responsabilizar por el crimen.

Su hermana sostuvo: «Este chico que acusan es mi hermano, vinieron está mañana supuestamente a buscar información, pero nosotros vivimos en Los Mogotes y lejísimo de dónde hallaron a la chica. Nos preguntaron si habíamos visto a alguien por ahí y tomaron datos de toda la familia».

«A la tardecita, cayeron diciendo que mi hermano era el culpable. Él es un chico que con 23 años no ha tenido relaciones con ninguna chica, no tiene ningún rasguño de nada y es un chico que no sale a los bailes, no fuma, no toma. Lo llevaron preso porque dicen que tenía espinas y rastros de arena en la ropa. Él se está haciendo su casa al lado de la mía y acá es como un campito, hay cualquier cantidad de espinas»; precisó la vecina.

En un audio que se viralizó en las últimas horas, agregó: «No sean tan estúpidos de decir que fue mi hermano, él no ha sido. Muy bien saben quienes conocen a mi hermano que es un chico que no es capaz de hacer esa cosa. Es re menudito, no tiene la fuerza para agarrar a una chica tan fuerte. No se dejen llevar por lo que están diciendo, mi hermano es una persona que no es capaz de hacer esas cosas».

«Es un perejil que agarraron porque dicen que había pruebas en su contra. No dejemos que un chico inocente vaya preso por algo que él no ha cometido, busquemos al verdadero culpable»; concluyó.