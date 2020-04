Santa Cruz del Lago: Vive a dos cuadras del destacamento y le entraron a robar

César es carpintero y denunció que hace dos noches, delincuentes le entraron a robar y logró evitar que desvalijaran su taller de trabajo gracias al llamado de un vecino y el ladrido de sus perros. En diálogo con El Diario, reclamó una mayor presencia policial en las calles y aseguró: «Vivo a dos cuadras del destacamento policial».

«Me forzaron la puerta del taller e intentaron entrar, tengo los perros y ladraron, entonces pude salir y evitar que ingresaran. Los policías de la zona no conocen las calles, ese mismo día que intentaron entrar, yo fui a buscarlos y no sabían de qué calle les estaba hablando. No puede ser que los policías no conozcan la zona, estoy a dos cuadras de la comisaría y cuando les dije la calle donde vivo, pensaban que era en Villa del Lago o en la zona del Pato. Es una vergüenza»; denunció el vecino.

«Los que quisieron entrar son chicos jóvenes que andan buscando a ver donde puede robar, me salvé por un vecino que a las tres de la mañana vio que estaban merodeando por el sector donde yo tengo el taller de carpintería»; comentó César, quien agregó: «Voy a instalar un sistema de alarmas que es muy costoso, pero la situación está complicada».