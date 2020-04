COVID-19: Murió un reconocido dibujante mendocino

A causa del coronavirus, este jueves 2 de abril se confirmaron cuatro muertos en el país. El parte oficial del Ministerio de Salud se limitó a señalar que una de las víctimas fatales era de la provincia de Mendoza, sin citar su identidad, pero trascendió que se trata del trata del reconocido dibujante e historietista mendocino Juan Giménez.

El artista, de 77 años, vivía en España y había llegado a la provincia cuyana hace poco, ya infectado con el temible COVID-19.

Giménez se encontraba internado en el Hospital Central de la capital mendocina tras confirmarse que estaba efectivamente contagiado de coronavirus.

Entre otras obras, fue creador de As de Pique, además de varias historietas que ganaron amplio reconocimiento no solo nacional sino internacional. Tras llegar a la Argentina desde España, comenzó a sentir los síntomas característicos de coronavirus, y fue internado el 22 de marzo, aunque finalmente no pudo con la enfermedad y se anunció que había muerto este jueves 2 de abril.