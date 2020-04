Marchan para exigir la libertad del joven detenido y piden justicia por Cecilia

La familia del principal sospechoso por el femicidio de Cecilia Basaldúa, convocó hoy a una marcha en Capilla del Monte para exigir la liberación del joven detenido y reclamar justicia por la mujer asesinada. Valeria es la hermana de Lucas Adrián Bustos (23), quien fue imputado y sería trasladado en las próximas horas al penal de Bouwer.

La concentración se hará a las diez de la mañana en la plaza San Martín y fue convocada a través de un video en las redes sociales por Valeria, la hermana del joven. «Marchemos por mi hermano, que sea esclarecido esto. Lo han culpado, él no ha sido. Marchemos para que aparezca el verdadero asesino de Cecilia», señaló la mujer.

«Pidamos justicia por Cecilia y justicia por Lucas, porque él es un chico bueno que no es capaz de hacer esas cosas. Han metido a un perejil y lo han presionado para que diga cosas que no son. Por favor, ayuden que se esclarezca. Que no haya un asesino suelto por Capilla del Monte, que se sepa la verdad y aparezca el verdadero asesino»; completó.

Ayer a la mañana, la familia de la víctima encabezó una movilización para pedir por justicia. En horas de la tarde, se realizó un «ruidazo» y el padre de Cecilia, Daniel Basaldúa, sostuvo: «A mi hija la mataron y no voy a parar hasta que paguen los verdaderos culpables y no cualquier pichi».