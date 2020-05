Un obstetra se contagió y 50 embarazadas fueron puestas en cuarentena

La clínica Pueyrredón de Mar del Plata convocó a unas 50 embarazadas para someterse al test de coronavirus, luego de que se confirmara el contagio de COVID-19 de un obstetra.

Se trata de mujeres que fueron atendidas en los últimos 15 días por el médico Guillermo Cayrol, quien contrajo la enfermedad y se encuentra en cuarentena. A todas se les realizará un hisopado en las próximas horas.

Noticias Relacionadas A nivel mundial ya se registraron 300.000 muertos por coronavirus

También fueron convocados la secretaria del obstetra y otros profesionales de la salud que tuvieron contacto con él en los últimos días.

Cayrol, de 62 años, se encuentra bajo completo aislamiento en su domicilio y asegura haber cumplido con todas las medidas de prevención establecidas por el protocolo de Salud.

Según indica el medio local Ahora Mar del Plata, el médico se sorprendió con el resultado positivo del test de COVID-19.

"Estoy un poco shokeado. He cumplido con todas las normativas de seguridad. Llegaba a casa y me cambiaba, me bañaba, me ponía ropa nueva y salía únicamente a hacer las compras", indicó durante una entrevista.

"Yo sospeché con un cierto resfrío. Nada en especial. Me contacté con la doctora Miglioranza, una excelente profesional de la clínica, que me aconsejó que me adelantara el estudio y me lo hiciera al día siguiente", explicó.

"Me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí", agregó.

Las embarazadas fueron incluidas por el Gobierno entre los grupos exceptuados de acudir a sus respectivos trabajos.