Una beba en venta, dólares falsos y un viaje a las sierras

Fuentes policiales confirmaron a El Diario que se investiga el caso de la beba oriunda de Buenos Aires que fue encontrada ayer en una casa de Villa Giardino. La pequeña Sofía tenía apenas quince días y fue llevada a las sierras desde la localidad bonaerense de Cañuelas en un confuso episodio. Fueron detenidas dos mujeres, los padres de la recién nacida y se secuestró un vehículo que sería utilizado como remis.

Una mujer de 47 años, identificada como Carolina Bakker, quedó detenida por el caso en la comisaría de Villa Carlos Paz, luego de haber sido apresada en una vivienda de la calle Los Álamos al 900 en el barrio La Higueritas y tras un operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla.

Los padres de la recién nacida habían denunciado su secuestro o venta, aunque se investigan los vínculos que tenían con la detenida y cómo hizo la sospechosa para trasladarse desde la Provincia de Buenos Aires a las sierras cordobesas. Y es que durante el interrogatorio, se quebraron y confesaron que la habían vendido.

La hipótesis es que los padres de la niña tenían un contacto con la vecina de Punilla, quien habría comprado a la menor y habría pagado con 3200 dólares falsos. Esto habría provocado la bronca de los progenitores que decidieron denunciar el robo de su hija. Sofía nació el pasado 30 de abril en un hospital de Ezeiza y sus padres biológicos son Daiana Fazio de 26 años y su pareja Gustavo Ugarte de 46 años, quienes fueron apresados en una estación de tren.

Siguiendo las cámaras de vigilancia urbana, pudo comprobarse que la beba había abandonado la localidad de Cañuelas junto a una mujer (C.B) a bordo de un vehículo Chevrolet Tracker que sería un remis. La conductora del rodado deslindó responsabilidades, dio que tenía permiso de circulación y que había realizado el viaje para buscar una pequeña beba.

Su testimonio permitió llegar hasta la vivienda de Villa Giardino donde se encontraba la mujer de 47 años con la pequeña, donde se desplegó un operativo de allanamiento dispuesto por la fiscal Jorgelina Gómez. El fiscal Lisandro Damonte, en forma conjunta con la Fiscalía de Córdoba, dispuso el resguardo de la menor; la detención y aprehensión de la presunta compradora y la conductora del remis y el secuestro del vehículo que utilizaron para llegar a Cañuelas.

Según informó el portal Cañuelas al Día, extrajudicialmente, se dio a conocer que la beba habría sido vendida por unos 3200 dólares a la vecina de Villa Giardino y se investiga además una posible falsificación de los documentos de la menor.

El padre de Bakker se llama Juan Carlos, es un hombre de 84 años que vive con ella, y que aseguró que pagaron un total de 500 mil pesos por la beba. «Mi hija se metió en Facebook y contó que una chica daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más. Nos pidió (la madre) cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar. Fuimos a todos lados, al abogado. Al final, nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada. Tuvo la beba y le dimos 500 mil pesos. Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena’»; relató en diálogo con Cadena 3. «Mi hija se puso re mal. Le dio la plata que faltaba. Ella le dio los papeles, la partida de nacimiento y le entregó la beba. La denunció el ex marido»; completó.