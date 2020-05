Se descompensó la mujer detenida por la compra de una beba

La mujer de Villa Giardino que fue detenida y se encuentra imputada por la compra de una beba, se descompensó esta tarde y debió ser trasladada hacia el Hospital Colonia Santa María de Punilla para su evaluación. Debido a esta situación, no pudo prestar declaración ante la fiscal Jorgelina Gómez, quien instruye la causa.

Carolina Bakker tiene 47 años y fue apresada en un allanamiento en la calle Los Álamos al 900 del barrio La Higuerita donde se encontraba con la pequeña de apenas quince días, denunciada como robada por sus progenitores en la localidad de Cañuelas (Provincia de Buenos Aires).

Sin embargo, cuando fueron interrogados, los padres de la beba reconocieron que en realidad la habían vendido. La historia parece de ficción, porque el padre de Bakker también brindó precisiones en torno al caso y dijo que desde hace varios meses que tienen contacto con esta pareja bonaerense que tiene además otros hijos y que los extorsionaba para obtener más dinero,

La vecina del Valle de Punilla habría comprado a la menor y luego de varios pagos en moneda nacional, habría entregado a los padres biológicos de Sofía, Daiana Fazio y su pareja Gustavo Ugarte un total de 3200 dólares falsos. Esto habría provocado la bronca de los progenitores que decidieron denunciar el robo de la beba.

El padre de Bakker se llama Juan Carlos, es un hombre de 84 años que vive con ella, y que aseguró que pagaron un total de 500 mil pesos por la beba. «Mi hija se metió en Facebook y contó que una chica daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más. Nos pidió (la madre) cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar. Fuimos a todos lados, al abogado. Al final, nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada. Tuvo la beba y le dimos 500 mil pesos. Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena’»; relató en diálogo con Cadena 3. «Mi hija se puso re mal. Le dio la plata que faltaba. Ella le dio los papeles, la partida de nacimiento y le entregó la beba. La denunció el ex marido»; completó.