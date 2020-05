El padre de Cecilia Basaldúa: «Hay cinco implicados en la muerte de mi hija»

Daniel es el padre de Cecilia Basaldía, la mujer que fue asesinada en Capilla del Monte luego de una intensa búsqueda durante veinte días. Hoy participó de una movilización que se hizo para reclamar justicia por el crimen y dijo que tiene información de que «hubo cinco personas implicadas» en la muerte de su hija. Así lo reveló en diálogo con FM Live, donde expresó: «Hay muchas versiones, la gente me habla mucho, me mandan mensajes y me llegan versiones».

«Me dijeron que son cinco personas implicadas, que la sacaron de la ciudad y hay gente de la fuerza policial metida en esto»; apuntó el padre, quien agregó: «La causa tiene muchas que no se han hecho, hemos pasado información y no está en el expediente. A nosotros nos pedían cosas y no está plasmado, está parcialmente la información y han puesto lo que han querido».

«No me van a parar, voy a seguir hablando que se sepa la verdad quién mató a mi hija. Yo escucho todo lo que me envían, voy a intentar que ésto esté en el expediente. Hay un asesino suelto en Capilla del Monte, ojala lo encuentren»; sostuvo Daniel Basaldúa.

En el mismo sentido, Sergio Sánchez, el abogado defensor del único detenido e imputado que tiene la causa, Lucas Bustos, coincidió con la familia de la víctima y expresó: «Comprendo el dolor que tiene y así como a él le llega mucha información, de igual modo me llega a mí y coincidimos en que en Capilla del Monte hay mucha gente que sabe la verdad de lo que ha ocurrido con el crimen de Cecilia y tiene miedo tiene miedo de hablar». «Sienten que hay gente que tiene determinado poder o determinada importancia sobre la comunidad y que pueden correr el riesgo su integridad física y la de su familia»; completó.