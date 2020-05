Hallaron a un joven de Tanti gravemente herido y no saben qué le pasó

La justicia se encuentra investigando el misterioso caso de un joven de 19 años que fue encontrado gravemente herido en un desagüe en el ingreso a la ciudad de Tanti. Se llama Marcelo Alejandro Soria, sufrió un fuerte golpes en la cabeza y lesiones en distintas partes del cuerpo y se encuentra internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Domingo Funes.

Un policía divisó la presencia del joven en el lugar y la familia cree que fue brutalmente atacado. Si bien trascendió que padece convulsiones, sus allegados descreen que haya sufrido algún tipo de descompensación por la gravedad de las heridas.

Mariana Soria es tía del herido y expresó a El Diario: «El día miércoles, mi sobrino Marcelo Alejandro Soria, de 19 años, había estado en mi casa con mis hijos y tuvo una convulsión. Él vive al lado de mi casa. El viernes 15, también estuvo en mi casa y volvió a su casa cerca de las 22 hs. Comió y dijo que se iba a dormir, pero al día siguiente lo encontraron tirado y en un estado crítico. A nosotros nos avisaron alrededor de las 13:30 horas del sábado. Mi papá tuvo que ir al Hospital Domingo Funes a firmar para que lo puedan operar de urgencia. Tiene doble traumatismo de cráneo y una astilla del cráneo metido en el cerebro, costillas fracturadas y un hematoma». «Yo no creo que él haya convulsionado y se haya caído como dicen, no hay forma que se lastimara así. Lo encontraron cerca de la cancha de Valle Sierra, en una alcantarilla de Tanti, yo fui al lugar y no es alto como para hacerse tanto daño. Realizamos la denuncia correspondiente para que se investigue, porque yo creo que a mi sobrino lo han golpeado o chocado y lo dejaron tirado ahí»; agregó.

El parte médico de Marcelo Alejandro Soria emitido desde el Hospital Domingo Funes, indica que «se encuentra en estado crítico con intervención quirúrgica con respirador artificial, en estado reservado». Por su parte, desde la Departamental Punilla indicaron a El Diario que el hecho se encuentra en investigación y que hasta el momento no se ha logrado certificar con exactitud lo sucedido.