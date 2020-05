Falleció Yaco, el perro héroe

Córdoba.- Una triste noticia invade a todo el cuartel de Bomberos Voluntarios de Hernando por la muerte de Yaco, un perro que formaba parte del equipo K9 y acompañante incondicional de Jorge Irusta quien después de 37 años de servicio en la entidad decidió solicitar su pase a retiro en 2018.

La despedida de Irusta

"Siendo las 4 hs. falleció YACO, siento un gran dolor, recuerdo todas las salidas que tuvimos como bomberos, todas las prácticas, los viajes, cuantas veces jugamos, las horas que compartimos juntos, recuerdo todos los lugares a los que fuimos a buscar personas y descartar zonas, como no voy a recordar cuando fuimos a Las Bajadas y encontramos la señora a 20 minutos de que habíamos empezado la búsqueda. Chau YACO, como te decían los chicos "el sin olfato". No me quería olvidar de agradecerles a todos los bomberos que me ayudaron a que yaco fuera como fue desde el instructor hasta el figurante..se nos fue un grande y como un gran can que fue le despido con un fuerte aplauso! SALUDO UNO A NUESTRO CAN".