Femicidio de Cecilia: «Los policías lo presionaron para que se incriminara»

El penalista Lucas Sergio Sánchez se convirtió en el abogado defensor de Lucas Adrián Bustos, el único detenido y sospechoso por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. Durante una entrevista exclusiva con El Diario, volvió a defender la inocencia de su cliente y sostuvo: «Los policías presionaron para que se incriminara, se manejaron de forma muy desprolija». El letrado coincide con la familia del joven y cree que el verdadero asesino está suelto.

Desde que apareció el cuerpo de la turista bonaerense, la justicia intensificó la búsqueda del presunto femicida y llegó al domicilio de la familia Bustos. Primero para recolectar información sobre quienes circularon por el camino a Los Mogotes y luego para efectuar un allanamiento y buscar pruebas contra el detenido que tiene la causa.

Sánchez dijo que el expediente no tiene pruebas contundentes y sostuvo: «Estuve dialogando con Lucas y durante 45 minutos, estuvo llorando todo el tiempo y asegurándome que nunca salió de su casa desde que comenzó la cuarentena. Lucas es un chico humilde, el más chico de nueve hermanos, tímido, y con la primaria terminada como único estudio. Él fue llevado a la comisaría de Capilla del Monte donde lo presionaron para que se autoincrimine. Imagínense un chico de estas características, que se vea presionado, puede decir cualquier cosa».

El jueves pasado, Bustos fue citado a declarar en la Fiscalía de Cosquín, pero negó los hechos. «Lo tuvieron tres horas leyéndole datos personas y a la hora de declarar, mi cliente negó el crimen y negó haber dicho que él era el autor de ese aberrante hecho. En el expediente no figura su declaración en la comisaría de Capilla del Monte y no me pude llevar copia del expediente porque en el juzgado no había fotocopiadora»; explicó el abogado defendor.

Ese mismo día, alrededor de las 16 hs. el joven de 23 años fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje y permanecerá alojado por veinte días. «En ese tiempo, seguramente voy a tener el expediente, las pericias y la planimetría que falta incorporar»; dijo Sánchez, quien concluyó: «Lo que le pasó a Cecilia fue horrible, el crimen no debe quedar impune. Pero eso no significa que debamos tener a un chico inocente preso».