San Juan: Un bebé murió ahogado mientras su mamá lavaba la ropa

San Juan.- Un bebé de 1 año y 3 meses murió, durante la tarde de este martes, en la Villa Unión, en Chimbas, un distrito al norte de la provincia de San Juan.

El nene falleció ahogado en el fuentón donde su mamá estaba lavando la ropa a mano. Según el relato de la mujer, no estuvo más de dos minutos en el agua pero fue suficiente para perder la vida. Cuando llegó al hospital, el pequeño ya estaba muerto.

La mamá del niño se llama Celena Marifé Riveros y tiene 20 años. En la vivienda también estaba la abuela del pequeño, una mujer de 44 años. El relato de la mamá indica que estaba lavando la ropa en un balde de unos 25 litros, mientras su hijo jugaba alrededor de ella. Cuando terminó con el lavado fue hasta el fondo a tender las prendas y al volver se encontró con la escena desgarradora, el cuerpito del nene flotaba boca abajo en el recipiente.

Las dos mujeres pusieron al bebé de cabeza e intentaron reanimarlo pero no reaccionaba. Es por eso que decidieron trasladarlo al centro de Salud más cercano, el Báez Laspiur.

Sin embargo, no hubo nada que los médicos pudieran hacer para salvarlo porque el bebé ya estaba muerto cuando llegó al nosocomio. En el lugar, trabajó personal de la División Criminalística que pudo constatar que no había signos de violencia que hicieran sospechar algo distinto a un trágico accidente doméstico. El nene fallecido se llamaba Ángel Ernesto Pérez y su deceso causó gran conmoción en la villa donde vivía con su familia. Tanto la mamá como la abuela están en libertad y no pesa sobre ellas ningún tipo de acusación.