Citaron a declarar a la mujer de Villa Giardino que habría comprado una beba

El fiscal Lisandro Damonte ordenó el traslado a la localidad de Cañuelas (Provincia de Buenos Aires) de la vecina de Villa Giardino acusada de haber comprado una beba y trasladarla, en plena cuarentena, hacia las sierras de Córdoba. Carolina Bakker fue llevada desde la comisaría de Carlos Paz hacia el partido de Ezeiza donde prestará declaración en la causa.

Una vez que se completen las actuaciones, se determinará si permanecerá detenida en la ciudad bonaerense o si regresará al Valle de Punila. También se encuentran detenidos los padres de la pequeña recién nacida, Daiana Fazio de 26 años y su pareja Gustavo Ugarte de 46 años, quien la habían vendido a cambio de una importante suma de dinero y luego hicieron una denuncia por robo porque no estaban conformes con el pago.

Bakker, de 47 años de edad, fue apresada la semana pasada en una vivienda de la calle Los Álamos al 900 en el barrio La Higueritas y tras un operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla. La hipótesis es que los padres de la niña tenían un contacto con la mujer, quien habría comprado a la menor antes de que ésta naciera.

Sin embargo, la historia incluye además una presunta extorsión por parte de los progenitores, según denunció el padre de la vecina de Villa Giardino. Juan Carlos Bakker aseguró que pagaron un total de 500 mil pesos por la beba. «Mi hija se metió en Facebook y contó que una chica daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más. Nos pidió (la madre) cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar. Fuimos a todos lados, al abogado. Al final, nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada. Tuvo la beba y le dimos 500 mil pesos. Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena’»; relató el hombre, quien precisó: «Vinieron varias veces a La Falda, donde estábamos viviendo en ese entonces y teníamos que pagarles todos los gastos. Después nos pidieron más plata y fue cuando le entregamos los dólares y ellos entonces denunciaron la desaparición de la beba».

La pequeña Sofía fue trasladada a bordo de un remis Chevrolet Tracker hacia el Valle de Punilla desde Cañuelas y según se informó, se investiga si fue adulterada la documentación presentada por Bakker.