Hoy indagarán a Sebastián Villa en la causa por violencia de género

Buenos Aires. El futbolista Sebastián Villa deberá declarar por la aplicación Zoom este viernes por la mañana ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI 4 de Esteban Echeverría, por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con coacción agravada” que se le inició ante la denuncia efectuada por su ex pareja, Daniela Cortés.

Todo comenzó en la madrugada del 28 de abril, en la casa que compartían en el country Saint Thomas: Cortés acusó vía redes sociales al delantero de Boca de haberla agredido y haberla amenazado con lastimar a su familia si no abandonaba el lugar; luego ratificó sus palabras ante la Policía. La Justicia emitió una orden de restricción perimetral (hecho por el cual el colombiano debió mudarse de la propiedad de su compatriota Juan Fernando Quintero, a la que se había trasladado transitoriamente y estaba ubicada en el mismo barrio) y la prohibición para que abandone el país por 30 días.

Villa, como contrapartida, efectuó una denuncia por tobo y extorsión, que tramita paralelamente a la de violencia de género. Pero antes de su declaración testimonial, la situación del ex Deportes Tolima se complicó luego de que Fernando Burlando, abogado de su ex pareja, adjuntara a la causa una serie de chats entre el futbolista y Cynthia Cortés, hermana de Daniela.

En los mismos Villa habla de las agresiones y también reconoce el embarazo que el entorno de Cortés asegura que perdió por los ataques del jugador. Uno de ellos es del 1° de febrero de 2019; el futbolista aparece agendado como “Seba cuñis”, por “cuñado”. “Sebas, otra vez lo mismo. Si no quieres estar con ella, mandala para acá, pero no sos ni el papá ni nadie para que le pegues”, lo reprende la hermana de la agredida. “Sí, está bien Cynthia”, responde el punta. “No señor, así no son las cosas, Sebastián. No pase la raya más de lo que la has pasado. ¿Entonces por qué tiene la boca con sangre?”, lo inquiere, anexando una imagen de Daniela herida en los labios y las encías.

Los chats quedaron anexados a la causa junto a la declaración testimonial de Cynthia Cortés, que realizó vía Zoom desde Colombia. Allí, señaló que “fueron constantes las agresiones físicas y verbales”. En un momento de la testimonial, incluso, rompió en llanto. “Es muy difícil porque es mi única hermana”, argumentó.