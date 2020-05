Alta Gracia: Quisieron estafar a una abuela con una falsa deuda

Desde un supuesto estudio jurídico, una abuela del barrio Cafferata, de Alta Gracia, recibió un llamado reclamándole una deuda inexistente.

Usando el nombre de una reconocida prestadora crediticia de la ciudad de Buenos Aires, y con algunos datos personales de esta vecina, los estafadores lograron llamar a la familia e insistieron en obtener un teléfono particular de su víctima.

Quien se comunicó dijo ser abogado y pertenecer al estudio jurídico que tenía la supuesta deuda de la abuela. La intención, según manifestó, era informarle que la misma estaba en una instancia legal y debía regularizar el saldo para evitar futuros inconvenientes penales.

“Hablaba de una deuda de más de 18 mil pesos pero ofrecían saldarla en un sólo pago de 10 mil por Rapipago o Pago Fácil. Nosotros supimos desde el principio que era algo raro porque decía que era de gastos online y compras por internet y mi abuela ni siquiera tiene correo electrónico”, sostuvo Victoria, nieta de la víctima.

La nuera de la jubilada “les siguió el juego” y le ofreció al delincuente una dirección de mail para que este le enviara el detalle de esa intimación. El sujeto aceptó y minutos después la familia recibió el e-mail. “La notificación tenía el nombre y el DNI de mi abuela y había dos supuestos teléfonos del estudio de abogados. Entonces la esposa de mi papá llamó y del otro lado parecían no entender. Cuando ella les dijo que llamaba por la deuda, le dieron otros datos, no los de mi abuela, entonces ella les dijo que no era ese el nombre y automáticamente le cortaron” agregó la joven.