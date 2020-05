Daniel Basaldúa: "Un mal entendimiento determinó que caiga en la casa de Mainardi"

Capilla del Monte.- El padre de la joven asesinada Cecilia Basaldúa (35) recreó lo último que supo de su hija y volvió a apuntar contra Mario Mainardi, quien fue el que dio aviso de la desaparición de la turista.

"Cecilia conoció a una joven de Capilla del Monte en el Machu Pichu" aseguró Daniel Basaldúa a EL DIARIO. Y agregó: "Luego, con los años, se encontraron en México y allí fue donde ésta amiga la invita a la casa, porque ella vive acá (en Capilla del Monte). Justo cuando Cecilia llega, se dicta la cuarentena, entonces la amiga que tiene hijos le sugiere que no vaya a su casa porque ella venía del exterior y había que cuidarse (por el coronavirus). Esto provocó un enojo en mi hija y se fue a la Plaza (San Martín) donde conoce a una chica artesana que la invita que se quede en una casa abandonada. Allí Cecilia durmió dos noches pero se fue porque se sentía insegura. En la misma plaza se lo presentan a Mario Mainardi" afirmó.

"A los pocos días, con su carpa, se mudó a la casa de Mario Mainardi, quién la dejó acampar en el patio de su hogar. El sábado 4 de abril fue la última vez que tuvimos novedades de ella. El miércoles Mainardi me llamó para decirme que mi hija había desaparecido, que no la veía hacía tres días. No entiendo porqué él no ha dado las explicaciones que se merece el tema. Yo tengo muchas dudas. Hay un señor que debe dar muchas explicaciones”, señaló el padre de la víctima.

Cecilia era la mayor de seis hermanos y desde chica se había caracterizado por su amor a la vida al aire libre y a los deportes.

“Mi hija fue asesinada. Ella era un ángel y estos hijos de su madre me la mataron". destacó

La joven había llegado a Capilla del Monte para escribir un libro relatando la experiencia de sus viajes por América Latina, pero luego de estar 20 días desaparecida fue encontrada asesinada.

Daniela Pavón: "esta semana tendremos acceso al expediente"

Por su lado, la abogada que representa a la familia Basaldúa, Daniela Pavón, dijo que esta semana tendrá contacto con el expediente y allí verá los pasos a seguir: "En este momento no tenemos mucha información. No hemos tenido acceso al expediente aún. No tenemos información oficial. Por ahora la información que tenemos es por los medios de comunicación. Se perdieron tres días de búsqueda y creemos que hay una deficiencia en la investigación porque perder tres días sumado a las primeras horas de desaparición, es sumamente importante".

Ya agregó: "No se activaron los protocolos sino que se lo consideró búsqueda de paradero. Los protocolos indican que tiene que haber acción inmediata ante la desaparición de una mujer".

Con respecto a la sospecha del padre sobre Mario Mainardi, la abogada señaló: "Sé que Mainardi fue quien informó a los padres de que se había retirado del lugar. El papá apunta a que debe dar explicaciones, pero como no hemos tenido acceso a la causa no tenemos información de si fue interrogado" concluyó.