Dos jubilados viven un infierno, su nieto quiere matarlos y está prófugo

La Fiscalía de Segundo Turno de Carlos Paz ordenó la detención de un joven de 28 años que ejercía violencia física y amenazó de muerte a sus abuelos, una pareja de jubilados que viven en Tanti y aseguran que están padeciendo un infierno. El agresor es buscado intensamente por estas horas por el personal de la Departamental Punilla, al tiempo que el fiscal Ricardo Mazzuchi ordenó que las víctimas cuenten con un botón antipánico y custodia policial permanente en su vivienda.

Héctor y Nilda no encuentran paz y están con miedo, porque su nieto prometió que acabaría con sus vidas. Pero el sospechoso no sólo ejerció violencia contra sus abuelos, sino que también le fracturó la nariz a su padre, atacó a su madre e intentó ahorcar a su hermana. Según contó Héctor, su ex novia también padeció violencia de género y debió irse a vivir al exterior.

El abogado Carlos Nayi defiende a las víctimas y señaló a El Diario: «.Se ordenó la detención y al no haber sido localizado el nieto golpeador, que se propuso asesinar a sus abuelos, toda la Policía de Córdoba cuenta con orden de captura. Los abuelos están con un botón antipánico cada uno y custodia policial permanente de la Guardia de Infantería».

«Es una historia terrible y a pedido de la querella, se ordenó la detención del joven. Se lo busca por los delitos de lesiones leves calificadas, agresión y resistencia a la autoridad»; agregó el letrado.