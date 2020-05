Una vecina de Icho Cruz denunció que le prendieron fuego el auto y su casa

Una vecina de Icho Cruz denunció que viene padeciendo una serie de violentos ataques en la localidad de Icho Cruz y que hace una semana, le prendieron fuego su casa y su auto. Claudia Peralta aseguró que debió refugiarse en el departamento de una amiga en Carlos Paz y que tiene miedo de volver a su hogar.

La mujer sostiene que le entraron a robar diecisiete veces a su mini-mercado, que también le propinaron una brutal golpiza y que solicitó el botón antipánico pero se lo negaron. «Yo quedé viuda hace 34 meses, tenía un mini-mercado con agencia de quiniela en Icho Cruz y lo alquilé hace un mes y medio. Desde que enviudé, sufrí 17 robos y ninguno de ellos fue esclarecido. El 29 de agosto del 2018 sufrí una terrible golpiza en mi casa, donde encontré hasta el documento del ladrón y nadie hizo nada. El 18 de abril del año 2019 me golpearon tanto que casi me matan y el pasado 22 de abril, la situación no daba para más así»; sostuvo Claudia.

«Así que alquilé el negocio porque tengo mucho miedo. Icho Cruz es una comunidad que ha crecido mucho y tenemos el mismo persona policial que hace doce años y hay mucha inseguridad»; agregó.

«Por esta inseguridad, decidí venirme a un departamento en Carlos Paz y pasar la mayor cantidad del tiempo acá. Hace un par de semanas, se levantó el aislamiento y volví a Icho Cruz, estuve algunos días ahí y una de esas noches decidí irme. El último sábado, me llamaron por teléfono y me informaron que se estaba quemando mi casa y mi camioneta. Se quemó todo. El vehículo que era prácticamente nuevo y la cochera. Yo hace un tiempo que no manejo, porque sufrí una golpiza y quedé con discapacidad visual, complicaciones renales y problemas en una pierna. La casa quedó arruinada y la camioneta se quemó en su totalidad»; completó.