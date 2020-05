La expareja de Sebastián Villa amplió la denuncia por violencia de género

Buenos Aires. La denuncia en redes sociales por violencia de género contra el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa se transformó, en apenas algunos días, en una causa judicial por lesiones y amenazas con una restricción perimetral dictada en su contra. Ayer, Daniela Cortés dialogó con Crónica TV y afirmó que el año pasado, el delantero, tras una golpiza, la “hizo perder un embarazo”.

Cortés, además, detalló que “siempre la amenazó”. “En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia”.

Y, entre lágrimas, siguió con el relato: “Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”.

La mujer agregó que Villa “es una persona bipolar”. “Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Pues es un caijta de sorpresas. Un día una cosa y otro otra”, sostuvo

Agregó: “Lo perdoné demasiadas veces. Sí, con la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoraras. Siempre me dijo iba a cambiar”.

Luego, la víctima detalló cómo fue el día que recibió la última agresión. “En ese momento, cuando corté llamada con mi mamá. Colgué y me empezó a pegar. Me cogió del pelo, me pegaba puños patadas. Entonces, salí corriendo para la cocina, para estar a salvo. Fue horrible”, contó.

El jueves pasado, Cortés ratificó la denuncia por violencia de género contra el delantero Sebastián Villa ante la fiscalía N° 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez.