Salta: Embarazada fue atacada a golpes por su ex pareja

Un brutal hecho de violencia de género se registró en la localidad de Colonia Santa Rosa, y conmocionó a los vecinos de Salta. Un hombre de 26 años fue detenido e imputado por atacar a golpes y amenazar a su expareja y madre de sus hijos, quien está embarazada de seis meses.

Según la denuncia efectuada por la mujer, está separada hace cuatro meses y su ex no tenía antecedentes de violencia contra ella. Sin embargo, y a pesar de no haber sido violento con anterioridad, el hombre se presentó en la vivienda familiar y, luego de una discusión comenzó a agredirla a piñas, a ahorcarla y amenazarla.

Noticias Relacionadas Ya son 20.900 los detenidos por romper la cuarentena

Luego del violento episodio, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a un hombre por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas y amenazas, en concurso real, en perjuicio de su expareja, con la que convivió ocho años. La pareja, tiene cuatro hijos en común.

Los voceros precisaron que no había antecedentes de violencia y que los hechos ocurrieron cuando el acusado se presentó en el domicilio de la mujer, en la localidad de Colonia Santa Rosa, inserta en el departamento Orán, 230 kilómetros al norte de Salta Capital.

La intervención de dos familiares de la mujer impidió que el agresor continuara con el ataque. Luego del hecho, el hombre se dio a la fuga, pero horas después fue detenido. La fiscal solicitó que se mantenga la detención del acusado.