Capilla del Monte: Intentaron estafar a una vecina con el «cuento del tío»

Una vecina de Capilla del Monte denunció en las redes sociales que intentaron estafarla con el «cuento del tío». Según manifestó, delincuentes la llamaron por teléfono y le aseguraron que pertenecían a la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad y que debía retirar diez mil pesos del banco.

La mujer acordó un encuentro en el cajero del Banco Nación a las 18 hs, pero no concurrió porque se percató que estaría violando la restricción fijada por la cuarentena (hasta las 16 hs para compras y trámites administrativos). Este hecho fortuito, posibilitó que se comunicara con el municipio y tomara conocimiento que esa no era la modalidad de entrega del Ingreso Familiar de Emergencia.

Precisamente, desde el gobierno capillense llamaron a la población a estar atentos a este tipo de llamados y comunicarse inmediatamente con la Policía.

La víctima se comunicó con radio Live de Capilla del Monte y contó: «Hola esto me pasó hoy, una persona me llamó diciendo que era secretario de Desarrollo Social ,un tal Maximiliano Flores (matrícula N°128800) y me pidió que -sin falta- me acercara al cajero más cercano para cobrar los 10.000 que están entregando (...) Obviamente no fui, me volvió a llamar a la tarde apurándome para que vaya al cajero porque sino no cobraría la planta y cuando le pregunté quién me anotó para cobrar, me cortó. A mí no me corresponde ningún tipo de plan, es una estafa y es un número de teléfono de Córdoba».