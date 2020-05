Femicidio de Cecilia: Se analizará el ADN del vecino que le alquiló su casa

La justicia ordenó que se compare el ADN hallado en el cuerpo de Cecilia Basaldúa, la mujer que fue abusada sexualmente y asesinada en Capilla del Monte, con las muestras extraídas al vecino que le había alquilado su casa. Mario Gabriel Mainardi es el principal sospechoso para la familia y quien denunció la desaparición a la viajera tres días después de que se ausentara del domicilio. El próximo lunes se conocerán los resultados finales de la autopsia.

El domingo 5 de abril, en plena cuarentena, Cecilia desapareció sin dejar rastros. El miércoles siguiente, Mario Mainardi, el hombre que le prestaba su patio y la dejaba utilizar la cocina y el baño de su casa, denunció que estaba perdida. El hombre les dijo a los policías de Capilla del Monte que la joven tuvo un brote psicótico y que se había ido al cerro. En la casa del hombre quedaron el teléfono, la computadora y el paño con pulseras que Cecilia vendía para vivir.

Mainardi fue apuntado por Daniel Basaldúa, el padre de la víctima. «Mi hija fue asesinada, es lo que pensábamos nosotros. Ella era un ángel y estos hijos de su madre la mataron. Hay un señor que debe que debe dar muchas explicaciones. Él la echó, no sé qué problema hubo y después no se encontró más mi hija. Él me avisó a los tres días, hubo tres días que creo que es donde deben haber pasado todas estas cosas. Lo único que puedo decir es que ella a esta gente la conoció acá, no tenía un trato. Fueron dos semanas y no hubo otro vínculo, yo conozco a mi hija»; sostuvo.

Tras la detención de Lucas Adrián Bustos (23), imputado como autor del femicidio, se hicieron varias marchas y desde un primer momento, tanto la familia del joven como los padres de Cecilia denunciaron que podría tratarse de un «perejil» y exigieron que se investigara a Mainardi.

Hasta el momento, Bustos es el único detenido y principal sospechoso de la causa, pero su abogado defensor sostuvo que fue «presionado» para que se incriminara y que «sufrió golpes dentro de la comisaría».