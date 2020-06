La Cumbre: Intensa búsqueda de «Cuchilla Larga» acusado por un brutal ataque

Efectivos de las Departamentales Colón y Punilla buscan intensamente a un hombre apodado «Cuchilla Larga», acusado de haber disparado contra un voluntario de la reserva de monos carayá de La Cumbre. El sospechoso habría amenazado con violar a algunas colaboradoras y también habría ejercido violencia física.

Alejandra Juárez es la encargada de la reserva y dijo que el hombre apuntaba a los monos con un arma y amenazó con «matarlos a todos». «Se trataría de un individuo que ingresó alcoholizado y que habría trabajado en el lugar. Amenazó con matar a los monos y a las personas del lugar con una escopeta»; informaron voceros de la fuerza policial, quien precisó que el hombre tendría familiares en la localidad de Unquillo.

Cuando se produjo el ataque, Juárez envió a sus contactos un mensaje desesperado donde denunciaba que «un hombre ingresó a la reserva en la madrugada de este martes a los tiros, hiriendo a uno de los voluntarios de la reserva».

«Hace un rato uno de nuestros voluntarios ha sido tiroteado y golpeado por un señor con antecedentes que ha usurpado al lado del río, esto sucedió en la escuela de Tiú Mayu, que se ubica en el predio de la reserva, a donde los voluntarios y todos vamos para conectarnos con Wifi. Este hombre nos amenazó con matarnos a todos nosotros y los monos y no podemos salir, cuando lo intentamos nos tiroteó, vino la policía de La Cumbre pero se ha llevado al voluntario herido y estamos solos porque de Colon no pueden venir, estamos solos y no sabemos que hacer»; supo manifestar.