Vecinos reclamaron justicia por la muerte de Silvia Apaza

Vecinos autoconvocados del barrio Congreso en la ciudad de Córdoba marcharon en la tarde de este miércoles pidiendo justicia por la muerte de Silvia Apaza, de 30 años, quien fue asesinada con un disparo en la cabeza por dos asaltantes.

Los manifestantes reclamaron, además, mayor presencia policial y seguridad. "Para ellos la vida no vale nada", dijo a Cadena 3 una vecina sobre los ladrones que mataron a Apaza.

"Hoy salimos a la calle porque esto es algo tremendo y terrible. Esta situación no es sólo de hoy; esto viene de hace años. No hay móviles; hay uno solo para toda la zona sur. Los policías no dan abasto, incluso se los ve circulando con su auto personal", manifestó.

En esa línea, agregó: "He podido ver cómo han perseguido comerciantes por la cuarentena, pero los ladrones siguen libres y robando".