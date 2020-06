Daniela Cortés aseguró que Villa la amenazó con llamar a sicarios

Buenos Aires. El pasado 27 de abril Daniela Cortés acusó públicamente a Sebastián Villa y, entre otras palabras, expresó: “Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro”. Ahora la ex pareja del futbolista de Boca aportó más detalles de su relación con Villa, a quien denunció en la Justicia por violencia de género.

“La violencia arrancó en Buenos Aires con agresiones e insultos. Se aprovechó de que acá yo no tenía a nadie. Cuando pasaba eso, me volvía para Colombia porque me daba miedo por mi vida estar sola acá. Tenía miedo de que pasara algo peor. Pero después volvía, me buscaba con sus palabras y cambios y yo caía”, dijo Cortés en el programa Los Ángeles de la Mañana (Canal 13).

La mujer colombiana especificó que el 27 de abril, día en la que hizo pública su acusación en las redes sociales, fue cuando Villa la amenazó de muerte: “Amenazó mi vida y la de mi familia. Dijo que iba a hacerles algo a ellos, a mandarles sicarios a la casa. Yo no iba a permitir eso, por eso dije que iba a hablar”. Además afirmó que, en un principio, las amenazas eran de palabra: “Decía que me iba a hacer algo pero yo nunca le prestaba atención en ese momento”.

El caso está en manos de la fiscal Verónica Pérez de la UFI de Esteban Echeverría y las pruebas presentadas por Villa ya fueron producidas y están terminadas, según informó Fernando Burlando, abogado de Cortés.