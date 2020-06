Traslasierra: Denuncian vandalismo en el puente cercano a Villa Dolores

Un vecino de San Pedro, localidad contigua a Villa Dolores, denunció que cuando intentaba cruzar el puente que une ambas localidades recibió en un vidrio lateral de su automóvil una pedrada que lo destruyó por completo.

«Buenas noches gente. Quiero contarles lo que me pasó hace un rato. Me tiraron una pedrada al auto de mi viejo (andaba trabajando, rebuscándomela) y me pasa esto, ojalá esta gente mala algún día reciba lo mismo que da, Dios es grande y voy a laburar para arreglar el vidrio de la herramienta de trabajo de la familia»; destacó el vecino en las redes sociales.

Según se pudo conocer, la policía patrulla frecuentemente la zona por reiteradas denuncias de este tipo.