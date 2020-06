«Somos seres humanos» la emotiva carta de una policía que trabaja en Carlos Paz

Daniela Britos, sargento de la Policía de Córdoba escribió una emotiva carta en las redes sociales por el caso del efectivo policial que contrajo coronavirus en las últimas horas en las sierras.

La sargento escribió: "Cura Brochero te pido por nuestro compañero que pronto se recupere... te pido por todos los Policías que tenemos que viajar a cumplir con nuestro trabajo, te pido por todo mi Valle de Traslasierra, que pronto todo esto sea un mal recuerdo...te pido por mi familia y te pido por todos aquellos que nos insultan y nos hechan la culpa de este caso de Covid, seguramente hablan sin saber. Es una pandemia y no estamos exentos de nada tarde, o temprano iba a pasar. Trabajo en Carlos Paz hace 13 años y vivo en Villa Dolores con mis hijas, amo mi uniforme, tal vez no podemos elegir nuestro destino pero si elegimos está profesión... estamos para aquel que lo necesite en las buenas y malas, cometemos errores seguro, somos seres humanos.... ahora nosotros necesitamos de ustedes que recen por este compañero que nos necesita, no nos insulten tenemos familias hijos, padres, hermanos, que les duele como a nosotros el rechazo Y las palabras dañinas... seamos unidos que de esta salimos todos".