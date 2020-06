A dos meses del femicidio, Cecilia Basaldúa no descansa en paz

Hoy se cumplen dos meses del asesinato de Cecilia Basaldúa, la joven turista que fue encontrada sin vida sobre un arroyo de Capilla del Monte luego de veinte días de intensa búsqueda en plena cuarentena. Cuarenta y ocho horas después del hallazgo, los investigadores detuvieron a Lucas Bustos (23), quien permanece alojado en la cárcel de Cruz del Eje y está acusado de haber sido el autor del femicidio. Los padres de Cecilia sostienen que hay más implicados y apuntan a «gente de poder»

La fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, está convencida que el asesino de la mochilera es Bustos y señaló a El Diario: «El sospechoso sigue detenido, estamos recolectando elementos probatorios y la causa sigue su curso. Hemos logrado recabar numerosa prueba durante los últimos meses y creemos que estamos cerca de esclarecer el crimen».

Pese a que el defensor de Bustos pidió la nulidad del proceso, un juez ratificó la actuación de la fiscal, quien aseguró que el detenido tenía «un conocimiento personal y directo de la víctima momentos previos a su muerte» y presentaba lesiones en su cuerpo que pudieron haber sido provocadas por Cecilia.

No obstante, tanto para la familia de la mochilera de 35 años como para la familia del detenido, Bustos es un «perejil» a quien inculparon para despistar a la investigación del o los verdaderos autores del crimen.

Lo cierto es que el joven permanece imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa.

Una búsqueda intensa, un crimen aberrante

Cecilia Gisela Basaldúa (35) fue vista por última vez el 5 de abril pasado en Capilla del Monte, cuando pasó por una casa para pedir agua. Algunas pertenencias de Cecilia se hallaron en la casa del hombre en la que se alojaba y otras en la zona de Tres Puentes, aunque todavía siguen sin aparecer una riñonera con los documentos de la víctima. Durante la última semana de la búsqueda, la Fiscalía había ordenado ampliar el radio de trabajo con más rastrillajes en seis comunidades de Charbonier.

También se hicieron relevamientos a través de la Dirección Nacional de Migraciones y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para averiguar si la mujer había viajado. Además, se allanaron de manera simultánea en dos inmuebles donde Basaldúa podría haber estado, pero tampoco se encontraron indicios. Finalmente, el 25 de abril, el cadáver semidesnudo de la mochilera fue hallado en una zona de basural de Capilla del Monte.

Sin sepultura

El portal de noticias Livefmcordoba.com entrevistó a Daniel Basaldúa, padre de Cecilia, quién señaló que la fiscal dijo que tenia múltiples pruebas contra el detenido pero cuestionó: «Estamos denunciando la demora, estamos esperando las pericias y queremos el cuerpo de mi hija para darle sepultura y tener la tranquilidad que descansa en paz. Donde encontraron el cuerpo es de fácil acceso y amplio, creo que se podrán haber visto desde el helicóptero y lo podrían haber encontrado antes».

«Mi hijo llegó el 17 y estuvo hasta el 19 en Capilla del Monte, había un gran despliegue de búsqueda, y no quiero pensar que fue por que él estaba. Lo llevaron a Tres Puentes donde apareció la mochila, pero que estoy convencido que fue una desviación de la investigación. Ella estaba para el otro lado, en un lugar descubierto que en 5 minutos lo encontrás. Le pido explicaciones al jefe de la búsqueda, cómo es que no buscaron ahí. El punto cero fue donde apareció, desde el punto de la casa de piedra hasta el basural no recorrieron el río. Yo me acuerdo ese día cuando aparece el cuerpo (25 de abril) ahí había un bombero y mi cuñado le pregunta donde la encontraron y le dijo que apareció en una zona gris, habían buscado hasta un kilómetro antes y desde un kilómetros después del sitio donde apareció el cuerpo. Cuando yo anduve recorriendo, hasta tuve ganas de caminar por el río por que era muy simple. Si yo hubiera estado en la búsqueda, la hubiese encontrado»; reflexionó el hombre.

«Claramente no estaba el cuerpo en ese lugar, al cuerpo lo plantaron ahí. Yo hablé con gente de ahí y me dijeron que a Cecilia la tuvieron en esa zona gris que no buscaron, ahí hay muchos lugares y taperas. Ahí te pueden tener cinco años y si no te buscan, no te encuentra nadie. Había que rastrear todos los lugares y no lo hicieron»; sostuvo Daniel, quien volvió a poner el foco de atención sobre Mario Gabriel Mainardi, el hombre que le alquiló el patio para que Cecilia se instalara con su carpa.

Los mensajes

Según dio a conocer el mismo portal, en la causa se incorporaron capturas de pantallas de mensajes entre Cecilia y su hemano, donde ella le pide a él que le averigüe sobre Mainardi. «¿Podés averiguarme quién es?»; escribió.

El padre de la viajera también dijo que leyó en el expediente sobre una fiesta que se realizó el pasado 4 de abril en la casa del hombre, donde además de Cecilia y el dueño de casa, habrían participado «un tal José y la Vivi Rasta». También hizo mención a los mensajes que intercambiaron Mainardi y Vivi Rasta, donde el hombre muestra cierto interés por Cecilia. «Ya te volteaste la flaquita?»; le pregunta la mujer, a lo que el vecino responde: «No, todavía no me la levanté». No se trata de un dato menor, ya existen contradicciones en las declaraciones que hicieron ambos.