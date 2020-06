La esposa de Cardona avisó que no declarará en la causa contra Sebastián Villa

Buenos Aires. Carolina Castaño, esposa del futbolista colombiano Edwin Cardona, desistió de declarar ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI de Esteban Echeverría, en la causa por violencia de género iniciada por Daniela Cortés contra su ex pareja, Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors.

Fuentes judiciales señalaron días atrás a Télam que Castaño iba a prestar testimonio como testigo propuesto por Fernando Burlando, abogado de Cortés, pero la mujer comunicó anoche que "no está involucrada en situaciones de tipo legal", en la causa penal por la que está acusado Villa por violencia de género.

"Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal", aseguró Castaño en su cuenta de Instagram.

"Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales como las ya conocidas", agregó Castaño, a quien la fiscal Pérez quiso citar a prestar testimonio el 15 de mayo pasado, pero no la pudo ubicar telefónicamente.

Villa y Cardona, ambos colombianos, fueron compañeros en el plantel de Boca en el segundo semestre de 2018. En enero de 2019, Cardona regresó al fútbol mexicano.