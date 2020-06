La ex del Teto Medina pidió su detención

Buenos Aires. La ex pareja del Teto Medina presentó un escrito ante la Justicia para pedir la detención del conductor televisivo. Es por la causa que ella radicó a mediados del año pasado por amenaza con arma de fuego, violencia de género y hostigamiento.

Alejandro Cipolla, abogado de Mónica Fernández, expareja del conductor, presentó un pedido formal para que el ex panelista de Implacables sea llamado a indagatoria, solicitando además su inmediata detención.

“Solicité la detención porque entendí que la causa estaba finalizada, por el tema de la prueba. Y que estaba más que demostrada la culpabilidad del señor Medina. Ahora el fiscal se expide sobre si desea solicitarla o no y es el juez quien decide”, explicó el letrado a Teleshow y agregó: “Es por todo, el abuso sexual, amenazas, hace poquito sufrió amenazas de muerte”.

Al respecto explicó que ella recibió hace poco una amenaza en Twitter: “Radicamos la denuncia y tenemos sospechas para pensar qeu pudo haber sido él también”.

Gustavo Delía, abogado de Medina, dijo a este sitio: “No nos llegó nada, hablé con Marcelo hace un rato y estamos sorprendidos, viendo y analizando cuáles son los caminos a seguir. No me trasladaron ningún escrito ni nada. Estamos en una feria extraordinaria judicial producto de la pandemia y están los Tribunales cerrados, es todo vía online, pero no llegó nada”.