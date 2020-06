Una relación tormentosa y amores clandestinos, la trama oculta tras el femicidio

La historia detrás del hallazgo del cuerpo de Verónica Natalia Tottis y la detención de su esposo Julio Salusso como principal sospechoso del crimen abrió una caja de pandora. El cuerpo calcinado de la mujer de 44 años fue hallado entre Villa del Rosario y Río Segundo y cerca del vehículo encontraron un bidón con restos de combustible.

La fiscal Patricia Baulies desde un primer momento había descartado la hipótesis del accidente, mientras que el marido admitió que tenían una “pésima relación”

Verónica Natalia Tottis era oriunda de Las Varillas, hermana del presidente del Festival de Jesús María, quien está acusado de una violación. Su cuerpo fue hallado completamente calcinado en el interior de una camioneta en una ruta entre Villa del Rosario y Río Segundo.

“Acá no hay hay dudas de que se trató de un crimen. El vehículo no se accidentó solo, no se incendió solo. Es decir, a la camioneta la prendieron fuego”, revelaron los investigadores. El hallazgo se produjo en la noche del pasado jueves en la banquina de la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 43. El cuerpo de Tottis estaba en el asiento del conductor de una camioneta Ford Ranger incendiada y cuyo propietario es de Las Varillas. No había señales de frenada o de choque.

“En principio, se podría descartar un accidente con sólo ver dónde estaba la camioneta", dijo la fiscal, en diálogo con Cadena 3, apenas ocurrió el hecho. Desde entonces la causa estaba bajo secreto del sumario. El expediente estaba caratulado por el momento como “muerte dudosa" hasta que en la noche del domingo, la fiscal que interviene en el caso dispuso la detención del esposo de Tottis, Julio Salusso. La funcionaria judicial y sus investigadores no tuvieron nunca dudas de que se trataba de un asesinato.

La zona en la que fue encontrado el vehículo incendiado es inhóspita. Hay escasa vegetación y no cuenta con cámaras de seguridad que arrojen pistas sobre cómo la mujer terminó en ese lugar. Desde los peritajes que se hicieron la fiscal obtuvo pruebas contundentes como se presume halló el recorrido de Salusso que fue similar a la de Tottis por la ubicación de su teléfono móvil.

Esto refuerza aún más la única certeza que tiene la fiscal Baulies: la del asesinato. Falta descubrir la mecánica del hecho y, lo más importante, el autor.

La víctima pertenece a una reconocida familia en Córdoba, con ramificaciones que se elevan hasta lo más alto del poder provincial. Su viudo hoy un imputado Julio Salusso, es un hombre reconocido en el ámbito de la jineteada -la tradicional actividad ecuestre gauchesca-, quien en su declaración reveló detalles asombrosos.

Ante la fiscal, el hombre admitió que la relación con su mujer era mala. “El marido reconoció ante la justicia que mantenía una pésima relación con ella, aunque no refirió ningún hecho violento; eran sólo insultos. Se gritaban. No se llevaban para nada bien. Todo ya está en expediente”, revelaron las fuentes judiciales a este medio. Entre otros detalles que rodean al caso, se supo que Salusso, es primo hermano del vicegobernador cordobés, Manuel Calvo.

El suegro de la víctima, Roberto “Tito” Salusso, también declaró ante la fiscal y brindó una información que podría llegar a ser importante en la medida que avance la investigación. El hombre declaró que su nuera hace algún tiempo “había mantenido una relación paralela, adúltera”. Dijo que le fue infiel su hijo.

Por otro lado, la familia de Tottis también pertenece al mismo círculo de poder y dinero, aunque no por eso alejada de los escándalos. Su hermano es Nicolás Tottis, hasta hace poco presidente de la comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, quien tuvo que dejar su cargo tras una grave imputación: lo acusaron en octubre del año pasado de abusar sexualmente de una promotora que trabajó en el Festival en otro año.

Los Tottis

Tras la denuncia, Tottis pidió licencia y se alejó del tradicional festival del verano cordobés. Fue reemplazado por Marcela Durán, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente primera de la comisión. Esa causa giró a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a fines de octubre de 2019. La Justicia determinó para el hombre una restricción de acercamiento de la denunciante por seis meses.

El presunto abuso habría ocurrido en enero de 2018 fuera del anfiteatro José Hernández, lugar en el que se realiza el festival, una semana después de finalizado el encuentro folclórico. La joven tenía 18 años al momento del hecho.

Hoy los Tottis vuelven a ser noticia, tras el hallazgo del cuerpo de Natalia en el interior de una camioneta Ranger.

Tottis viajaba por la ruta 13 de regreso de Jesús María, donde había visitado a su padre enfermo. Iba en dirección a Varillas, donde reside. Dos dotaciones de bomberos de localidades cercanas tuvieron que intervenir para extinguir el fuego que, desde el vehículo, se extendió a los pastizales aledaños.