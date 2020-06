Inspector municipal la invitó a tomar café para no hacerle la multa

Alta Gracia.- Una mujer denunció ayer penalmente a un inspector de tránsito que, tras detenerla y corroborar que su carnet de conducir se encontraba vencido, la invitó a tomar un café a cambio de no hacerle la multa.

Según la denuncia de la mujer, fue interceptada por dos inspectores : "al notar que el mismo estaba vencido, uno de los agentes (aprovechando que su compañero se alejó), la habría “invitado” a tomar un café- “cuando él quisiera”- a cambio de no hacerle la multa correspondiente ni secuestrarle el vehículo".

“Me pidió mi teléfono y el de mi marido… también vi que anotó la patente de la moto. En un momento me hace sacar los anteojos… al verme lagrimear me quiere tocar la cara y yo no dejo que me toque..”, cuenta la mujer, quien asegura que accedió a aceptarle el ofrecimiento por temor a que le quitaran el rodado y que ni bien llegó a su casa con la motocicleta, el sujeto la llamó por teléfono para corroborar si le había dado bien el número. “Me dijo que si me negaba me iba a hacer la vida imposible”.

El hecho es investigado por la justicia y se espera que el inspector sea separado de su cargo hasta que la justicia determine si lo imputa o no.