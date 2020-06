La emotiva carta de un hijo para despedir a su mamá asesinada

El femicidio de Verónica Natalia Tottis conmueve a la Provincia de Córdoba en plena cuarentena. La mujer fue asesinada días atrás y su hijo mayor le escribió una emotiva carta de despedida que subió a las redes sociales y donde le asegura: «Necesito abrazarte».

El cuerpo sin vida de la mujer de 44 años fue encontrado calcinado dentro de una camioneta a la vera de la Ruta 13, que conecta las localidades de Villa del Rosario y Luque. Por el crimen, se encuentra detenido e imputado su marido Julio Saluzzo y la fiscal Paula Baulies -quien instruye la causa- reveló que ambos atravesaban problemas de pareja y mantenían una relación tormentosa.

Verónica era madre de tres varones y vivía en Las Varillas junto a su pareja. Su hijo mayor subió una foto donde aparece en su fiesta de graduación y la despidió con estas palabras: «Sé que estás entre nosotros, pero no te veo. Solamente puedo sentirte y se que no te vas a ir nunca. Quizás Dios te necesitaba más que nosotros, no lo sé. Sé que te amo hasta el final de mis días. Gracias por todo mamá. Hasta siempre».