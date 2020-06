La súplica de la playera asesinada: «No me hagas nada, tengo un hijo»

Dos delincuentes, de 20 y 24 años, fueron detenidos por asesinar a puñaladas y a golpes en la cabeza a Débora Ríos (36) el lunes a la madrugada, cuando la mujer se dirigía a su trabajo como playera en una estación de servicio del partido bonaerense de Moreno.

En un principio se pensó que la mujer intentó defenderse con un aerosol de gas pimienta por lo cual recibió un botellazo en la cabeza por parte de uno de los detenidos. Sin embargo, la autopsia determinó que el golpe en la cabeza que le provocó la muerte habría sido una patada. La víctima también presentaba 31 puñaladas en distintas partes del cuerpo.

"Por las heridas se utilizó un cuchillo de un solo filo y un elemento similar a un destornillador", indicó a Télam una fuente cercana a la causa, quien aclaró que las heridas principalmente fueron realizadas en la zona del estómago y en uno de los brazos, por lo que se cree que son lesiones que recibió cuando se defendía.

El crimen ocurrió el lunes la madrugada en el cruce de Malabia y avenida San Fernando de la localidad bonaerense de Cuartel V, por donde la víctima pasaba todos los días para ir a tomar el colectivo que la llevaba a su trabajo.

El testimonio de una testigo fue clave para reconstruir el dramático asalto del que fue víctima Débora. Según su relato, escuchó primero a un hombre que le decía: "Entregá todo que no te va a lastimar". "No me hagas nada, tengo un hijo", fue la desesperada súplica con la que respondió la víctima antes de ser asesinada.

A Débora ya le habían robado antes y por eso llevaba encima un aerosol de gas pimienta con el que intentó resistirse y despertó la furia de los delincuentes. Después de matarla, escaparon con su teléfono celular y su mochila.

El primer sospechoso identificado en la causa fue Enzo Leonel Aylan, un joven de 24 años que detuvieron en un domicilio ubicado a 100 metros de la escena del crimen, sobre avenida San Fernando y Montes de Oca. "En la casa del imputado secuestraron un par de zapatillas recién lavadas que podrían tener rastros de sangre", indicó un policía que participó del operativo.

Unas horas más tarde, Alexis Matcovich, de 20 años, se convirtió en el segundo detenido. También lo ubicaron en una vivienda cercana al lugar en donde asesinaron a la playera. La fiscal Carina Saucedo los imputó por "homicidio en concurso real con robo agravado" y los indagará en las próximas horas.

Los investigadores no descartan que haya una tercera persona involucrada, así como también la posibilidad de que ya tuvieran marcada a la víctima. Débora tenía 36 años y un hijo de 13. Vivía además con su madre y su hermano y era el sostén de su familia.