Motochorro arrastró a una mujer porque el pelo se le enredó en la moto

Una mujer que regresaba a su casa después de realizar las compras fue atacada por un motochorro a plena luz del día y arrastrada unos 30 metros porque su cabello quedó enganchado en una rueda de la moto. La secuencia dura 43 segundos. Celia Chaparro (46) resistió lo más que pudo hasta que terminó en el piso. “Me dio patadas en la cabeza”, contaría después.

El caso ocurrió ayer a las 16.30 en las calles Primera Junta y Pasaje Madrid, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Fue asistida en el Hospital Bocalandro de Tres de Febrero. Pocas horas después regresó a su casa. Celia vive a siete cuadras del lugar donde fue asaltada. "Me pidió que le diera todo, no sé si me empuja o me caí. Tenía mi carterita de mano en un brazo y la bolsa (de compras) en la otra. Se ve que cuando aceleró y giró me agarró el pelo”, relató la mujer a Canal 13.

El robo fue grabado por dos cámaras de seguridad. Una de ellas registra el final del robo en la esquina de Pasaje Madrid, cuando el motochorro es atacado a golpes por un vecino y decide escapar dejando abandonada la moto. El autor sale corriendo por esta calle y desaparece rápidamente. Fuentes policiales indicaron que fue identificado, pero aclararon que hasta el momento no pudieron arrestarlo.

Celia gritó, lo que llamó la atención de una pareja que activó la alarma de prevención vecinal y salió ayudarla. En las imágenes se alcanza a ver como un hombre lo alcanza y comienza a golpearlo. Celia permaneció en el lugar hasta que fue asistida. Le tuvieron que cortar el cabello.

"Por suerte -dijo Celia- salieron a ayudarme. Lo que pensaba en ese momento es que no tenía un arma porque si no, me mataba. Él estaba enloquecido y se quería ir". Según voceros policiales, el motochorro logró quedarse con el celular de la víctima. Todavía lo están buscando.