Balearon a la hija del cantante Coty Hernández

La hija del conocido cantante de cumbia santafecino Coty Hernández, Bárbara de 19 años, fue baleada por dos mujeres que huyeron en motocicleta este domingo a la tarde, en la ciudad de Santa Fe.

El episodio se registró en un club de truque en barrio Nueva Pompeya, donde la víctima tiene un local de ropa.

Noticias Relacionadas Un juez fue demorado por violar la cuarentena

La muchacha,recibió dos balazos: uno impactó en su brazo derecho y el restante en su pierna derecha.

Luego del ataque, la víctima sostuvo que no conoce a las atacantes, aunque confesó que puede identificarlas.

“Me estaba por ir a mi casa, cuando escuché el ruido de una moto y que una chica decía: ‘Esa es, esa es’. Me pongo de costado y la mina me tira. Me da un balazo en el brazo y otro en una pierna. Corrí y me tiré a una zanja”, señaló a Cadena 3.

“Nunca las había visto. Eran dos mujeres que anteriormente habían estado paradas viendo ropa. Una de ellas tiene la cara tatuada”, recordó.