Asalto violento en la casa de la conductora Erika Trossero, maniataron a su familia

La conductora Erika Trossero (Canal 8) fue víctima de un violento asalto que se produjo anoche en la vivienda donde habita con su familia, en el barrio Maipú de la ciudad de Córdoba. Cinco delincuentes armados ingresaron a la propiedad y maniataron a los integrantes del núcleo familiar, para luego hacerse con celulares, joyas y dinero en efectivo.

El hecho se produjo en horas de la noche y la integrante del equipo de «Vení Mañana» aseguró que los ladrones los pusieron a todos de espalda y le colocaron una bolsa en su cabeza a su hijo.

«Ni en la peor de mis pesadillas me imaginé algo así»; dijo la conductora, quien agregó: «Eran las tres de la mañana cuando me desperté violentamente y me encontré con dos sujetos armados que la tenían a mi hija y así me despertaban, buscando plata».

Los asaltantes escaparon por la parte trasera de la vivienda con más de seis mil pesos en efectivo y algunos dólares y se llevaron alhajas y los teléfonos de la familia. La policía se encuentra investigando el hecho, aunque no hay detenidos.