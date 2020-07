Los incendios en Rosario y Entre Ríos ponen al límite a las fuerzas

El secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks manifestó que "este ha sido un año con mucho esfuerzo de parte de las autoridades nacionales y de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos para enfrentar el problema de la quema de pastizales y su enorme afectación sobre la población de Rosario y el ambiente".

"El Servicio Nacional de Manejo del Fuego estuvo en cinco oportunidades con toda su capacidad logística con aviones, recursos humanos y tecnológicos. Aquí hace falta una solución política interjurisdiccional sólida, la cual desde el Ministerio hemos impulsado el mes pasado". Tras ello, Fuks sostuvo "si todos los actores no están involucrados, esto incluye tanto a los productores con asiento en Entre Ríos, como a la Justicia cuyo rol es el de sancionar a quienes realizan fuegos no regulados que provienen del corrimiento de la frontera agropecuaria, no va a ser posible la solución", sentenció Fuks.

"La respuesta genera y seguirá generando gastos millonarios de parte del Estado, con capacidades escasas. Si no se trabaja en una política de prevención, y una política firme en sancionar a los responsables".

Hasta el momento se controlaron focos frente a Constitución, Pueblo Esther y Rosario así como en islas de la zona. Las brigadas trabajaron intensamente para proteger cuatro viviendas cercanas a los incendios, lograron sofocar el fuego y poner a salvo a las familias.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) desplegó cinco aviones, cuatro hidrantes y uno observador, mientras que la Policía Federal Argentina sumó un helicóptero con helibalde, que permite también el traslado de personal. La PFA, además, colaboró con personal de la Brigada Forestal y, finalmente, la Prefectura Naval estuvo presente con personal especializado.

Al día de hoy, continúan trabajando para sofocar los incendios más de 50 brigadistas forestales de Santa Fe, Entre Ríos y Nación y Bomberos Voluntarios de la zona que hoy se despliegan especialmente en la traza Rosario - Victoria en el km 42.

Asimismo, la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil brindó el soporte para comunicaciones operativas que permite fortalecer la coordinación de las tareas desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Los equipos de brigadas cuentan con el apoyo logístico de más de 20 personas que hacen posible la coordinación de todos los recursos dispuestos.

Junto con ello, el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, movilizó brigadistas y sumó dos buques multipropósito así como el Ejército colaboró con su brigada y un helicóptero. El conjunto de recursos de Nación trabajan en la sofocación del fuego articuladamente con personal y medios de ambas provincias.