Grave denuncia de abuso policial contra una joven en La Falda

Una joven realizó días atrás una grave denuncia contra la policía de La Falda y aseguró que fue brutalmente golpeada y que los efectivos de la fuerza de seguridad amenazaron con «hacerla desaparecer». El caso será investigado por la fiscal Paula Kelm de Cosquín, quien busca determinar si hubo atropello policial.

El último fin de semana y a través de su cuenta de Facebook, María Jorda Trejo, denunció: «Estábamos trabajando en los semáforos de "Huerta" (Huerta Grande) y luego nos cruzamos al bar ´Four 20´. A las 00 horas cerró el bar y salimos para mí casa, hicimos un par de cuadras y llegando a La Falda, en las cinco esquinas, calle Güemes, nos para la policía. Eran tres oficiales. Nos dijeron que no podíamos estar en la calle, pero nosotros teníamos que volver a mí casa, entonces nos empiezan a revisar, a mí compañero lo ponen contra la pared y lo revisan, cuando terminan nos dicen que nos van a llevar a la comisaría a lo que nosotros les dijimos que no, ya que no habíamos cometido ningún delito»; relató la joven.

Al hacer caso omiso de las ordenes de los oficiales, comentó: «Al no querer subir al móvil, uno de los oficiales me pega reiteradas veces en la cara, partiéndome tres dientes y dejándome múltiples lesiones, también le pegan a mi compañero en la cabeza, nos llevaron a la comisaría de La Falda, donde nos retuvieron hasta las dos de la mañana. Cuando me devuelven mis pertenencias me faltaban 600 pesos, toda la plata que había hecho con mi trabajo durante el día».

Según la denuncia de la joven mujer, cuando ambos jóvenes fueron liberados, los llevaron a su domicilio de residencia. «Nos llevan a mi casa, nos tiran todas nuestras pertenencias a la calle y el oficial que nos pegó nos dice, ´mejor que no digan nada si no quieren que los desaparezcamos´»; sostuvo la denunciante.

También trascendió ayer, que la fiscal investiga un hecho previo al relato de la joven, que involucra a un hombre que resultó herido en su cabeza luego de mantener una pelea con el compañero de la mujer.