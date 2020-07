Viajó siete horas para ver a sus padres y no la dejaron entrar a Carlos Paz

La pandemia trajo consigo una gran cantidad de historias difíciles, relatos de familias separadas, personas varadas en distintas partes del mundo y la imposibilidad de ver a nuestros seres queridos. Marcela Barbieri es una médica que vive en la ciudad de Santa Fe y días atrás, emprendió un frustrado viaje en auto con destino a Carlos Paz, donde habitan sus padres, un matrimonio de más 80 años que viven solos y no tienen quién los cuide.

La polémica se desató cuando fue rechazada en un puesto de control por no contar con el hisopado negativo, pese a que asegura que tenía un permiso de circulación y es profesional de la salud. Tras haber sido interceptada en la Avenida San Martín, sostiene que los inspectores la hicieron volver sin que pudiese entregar la mercadería y la medicación que había traído para su familia.

«Lamentablemente, fue algo muy doloroso y triste. Por decisión de un funcionario, no me dejaron entrar a Carlos Paz y no puedo ver desde hace seis meses a mis padres. Yo soy profesional de la salud, soy médica y tramité una circular de Nación para viajar a verlos. Ellos son personas grandes, de 80 y 81 años y están solos allá. Viven en Playas de Oro y logramos que un vecino les haga las compras y se las deje en la puerta de la casa y que un delivery lleve la medicación que necesitan, pero no tienen quien los cuide porque yo soy hija única. Hice un viaje de siete horas para llegar y pasé más de siete controles sin ningún problema, llegué a la entrada de la ciudad que amo y me rechazaron el ingreso. Me pidieron un hisopado y me mandaron de vuelta»; denunció.

«Hace seis meses que no puede ver a mis padres, quienes no tienen a nadie más que a mí. En enero fue la última vez que los vi, cuando me dieron vacaciones. No tuve ningún problema en todos los controles que me hicieron antes, ni cuando ingresé a la Provincia de Córdoba. Yo no estaba llevando ningún bicho, ni iba a pasear, simplemente estoy tratando de asistir a mis padres que no salen de su casa desde hace cinco meses. Me pararon en el ingreso a la ciudad de Carlos Paz y me preguntaron por qué estaba entrando a la ciudad y les expliqué que era médica, que tenía permiso de circulación y que estaba llevando medicación para mis padres y que iba a cuidarlos. Sin embargo, me retuvieron, me pararon a un costado de la ruta y me informaron que no podía pasar. Fueron poco humanos y muy inoperantes»; agregó la mujer.

En otro fragmento de la entrevista, Marcela explicó: «Me decían que no tenía el hisopado negativo, pero nadie antes me lo había pedido. Yo soy médica en funciones, trabajo para el gobierno de Santa Fe y estoy en perfecto estado de salud. No dejaron siquiera que alguien venga a buscar la mercadería y se las llevara a mis padres, realmente vergonzoso. Hice cuatrocientos kilómetros y me mandaron de vuelta, me aseguraron que era una disposición del COE y que no podía quedarme en Carlos Paz. Pusieron en riesgo la vida de mis padres y la mía, me tuve que callar la boca y me encomendé a Dios para volverme a Santa Fe. Estuve manejando catorce horas, ida y vuelta, porque no podía quedarme catorce días en cuarentena para entrar a la ciudad a la espera de que me hagan un hisopado. Me molesta que dejan pasar a gente que se mueve por pavadas y a mí me prohibieron el ingreso».

«Creo que hicieron las cosas mal, porque recién al día siguiente el gobernador (Juan) Schiaretti dispuso que se solicitara hisopados a las personas que ingresaban a Córdoba. No puedo hacer nada ahora y no sé cuando voy a verlos, porque ahora la situación epidemiológica ha cambiado en Santa Fe y en Córdoba»; completó.