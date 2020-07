Hallaron a un joven de Valle Hermoso que era intensamente buscado en Punilla

Tras una intensa búsqueda, fue encontrado sano y salvo el joven de 23 años que era intensamente buscado ayer en el Valle de Punilla. Javier Fernández es oriundo de Valle Hermoso y logró contactarse con su familia luego de 24 horas en las que no se tuvieron noticias de su paradero.

Su familia había radicado una denuncia el viernes pasado en horas de la noche, luego que pasaran las horas y no se tuviesen novedades del joven.

«Javier vive conmigo. Llegó tarde del trabajo, hablamos un rato. Yo me fui a la cama y el se fue a bañar. Luego se metió en su habitación como cada noche. A la mañana cuando me desperté fui a su habitación y no estaba»; supo manifestar su abuelo Ángel, lo que motivó una campaña en las redes sociales para dar con paradero.