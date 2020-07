Intendente Ishii admite en video cubrir venta de «falopa» en ambulancias

El intendente de José C Paz, Mario Ishii fue captado por una cámara cuando afirmaba ser cómplice de narcotráfico en su localidad. "Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias" aseveró en un video que se hizo viral en las redes.

En su descargo, aseguró seguramente hay una "frase desafortunada que por ahí se entendió que encubrí, pero yo estoy cubriendo el área de la Secretaría de Emergencias Médicas, que hoy es primordial para el distrito".

Noticias Relacionadas Matrimonio detenido por tráfico de drogas en Pilar

Por su parte, el fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín, citó a Ishii para el próximo lunes con el fin de notificarlo oficialmente sobre la causa que se abrió para iniciar una investigación en torno a sus declaraciones.

El intendente fue grabado mientras trabajadores municipales del área de Salud le reclamaban cambios en las condiciones laborales.