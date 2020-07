«Sentí una explosión, se llenó de humo y solo pensaba en las nenas»

Carolina Ponce es la dueña de la casa de Carlos Paz donde el miércoles pasado se estrelló un camión. En diálogo con El Diario, recordó el difícil momento que vivió durante el accidente y contó que sus hijas se salvaron de milagro.

La mujer también sostuvo que espera que la compañía aseguradora se contacte con ellos para avanzar en la reconstrucción de la vivienda, que se encuentra ubicada en la esquina de Los Sauces y Los Algarrobos de barrio La Quinta.

Dentro del inmueble, Carolina habita junto su pareja, Agustín Flores, y sus tres hijos.

«Yo tenía las nenas sentadas en la cocina mirando televisión y venía saliendo del baño, porque estaba limpiando. Sentí una explosión, como que algo caía, giré y levanté la cabeza y era todo humo y no se veía nada. Lo primero que atiné a hacer es correr para la cocina porque sabía que las nenas estaban ahí»; relató la mujer, quien todavía se encuentra conmocionada.

«La misma explosión se ve que las empujó, las agarré y quise meterme a mi habitación, pero no sabía con lo que me iba a encontrar porque no sabía que había pasado. Esa puerta estaba trabada, así que me metí en otro sector de la casa, abrí la ventana y pedí ayuda. Los vecinos fueron quienes nos socorrieron»; agregó Carolina, quien sostuvo que ella y su familia están durmiendo en casas prestadas, ya que su vivienda está destrozada por el impacto del camión.